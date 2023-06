TRAŽENA SU ROBA / Egzodus hrvatskih reprezentativaca iz svojih klubova: Čeka se potvrda Kovačićevog transfera

Transfer Matea Kovačića u Manchester City je dogovoren, čeka se još samo službena potvrda. Kovačić bi tako trebao postati najskuplji hrvatski nogometaš, barem do transfera Joška Gvardiola koji će to zasigurno nadmašiti. Marko Naletilić za RTL je rekao: ''Mislim da će se uklopiti u Cityjev sustav kojeg vodi Guardiola, to je fantastičan iskorak za njega, a to je dobro i za reprezentaciju.'' Također, za Gvardiola je rekao: ''Gvardiol je jedan od najpoželjnijih stopera, ali njegov mercato je dosta sužen. Njegove opcije trebale bi biti City ili PSG.'' Osim njih dvojice, transfer bi uskoro trebali izvršiti i Brozović, Sosa, a možda i neki Dinamovi igrači.