PROFITERI GUŽVE / Dva do tri automobila u jednom smjeru, pa dva do tri automobila u drugom

To je ritam na koji su ovi splavari naviknuli. No, problemi na mostu koji su se pojavili u srijedu, stvorili su gužvu i na njihovu prijelazu. Radno vrijeme obično im završava u 19 sati, no taj su dan odradili 3 sata prekovremeno.