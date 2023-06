Milanović jedini nije slavio / Komemoracija, pardon proslava u HNK za Dan Državnosti: Izgledalo je kao da državu sahranjujemo, a ne da ju slavimo

Ovog tjedna obilježili smo Dan državnosti ali nitko ne zna koji je to točno bio dan. Jel to bio petak, ponedjeljak ili utorak, tko će ga znati jer se povodom dana Državnosti u Hrvatskoj nije radilo od petka do srijede, a nije baš da su se i u srijedu ljudi nešto pretrgli od posla. Jedini koji nije slavio dan Državnosti je predsjednik Milanović. Njemu je svaki dan neradni dan pa je odlučio da nema razloga da ovaj neradni dan posebno slavi. A kako Vlada lijepo zna rasplamsati ljubav prema Hrvatskoj vidjelo se na Svečanom koncertu povodom Dana Državnosti, održanom u HNK. Da čovjek ne zna da je u pitanju nekakva proslava rekao bi da je riječ o komemoraciji. Izgledalo je kao da državu sahranjujemo a ne da ju slavimo. Više žara je bilo u misama kardinala Bozanića nego u glumca Gorana Grgića koji je vodio tu komemoraciju. Pardon proslavu. Nakon njega čak je i Plenković izgledao kao Mick Jagger