IMENOVANJE TURUDIĆA / Đakić odbrusio Grbinu: 'Prvi ste na redu kojeg treba uhapsiti'

"Kriminalna organizacija otprije poznata policiji na čelo DORH-a je odlučila staviti osobu povezanu s krim miljeom", rekao je Peđa Grbin na saborskoj raspravi u srijedu. "To me ne iznenađuje, ali me grozi koliko ste srozali ovu zemlju. Želite se osigurati da imate vašeg dečka na vrhu DORH-a koji otvoreno laže. Vjerojatno laže i vama kad se sastajete na partijskim sastancima. Odlučili ste skršiti ostatke demokracije u Hrvatskoj. Neće vam uspjeti", istaknuo je Grbin i dobio opomenu jer je prekoračio vrijeme. Josip Đakić se pozvao na povredu Poslovnika jer ih je Grbin nazvao kriminalcima: "Tko o čemu? Peđa o poštenju? Zar vas nije sram i nazvati nekoga da je kriminalac? Kome ste vratili 7.000 eura koje ste uzeli od Sabora? Prvi ste na redu kad se promijeni državni odvjetnik kojeg treba uhapsiti", rekao je i dobio opomenu.