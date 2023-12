BOŽIĆ I POTROŠNJA / Zbog štednje neki će borove zamijeniti granom, ali Ivica otkriva: 'I kad je najgore, ne štedi se na janjetini, purici'

Ovog Božića potrošit ćemo mnogo više nego lani. No, to ne znači da će nam blagdanski stolovi biti puniji i darovi veći. Razlog je, naravno, to što je od prošle godine sve poskupjelo. Borove će u mnogim domovima zamijeniti njihova grana. Cijena jedne je 2 eura u Zagrebu, božićne zvijezde idu od 3 do 6 eura. Oni koji planiraju uštedjeti prvo režu na ukrasima. Prodavačica Ana na tržnici otkriva: 'Ja moj adventski vijenac samo još malo nadogradim. Uzmem malo zelenjave i stavim. Ne kupuje se novi, ali mi smo takva nacija da je nama bitno da se vidi da imam lijepi bor, da imam super kuglice, da gledan na internetu kako je to sve nešto wow!' Možda ne znate što će vam donijeti Djed Božićnjak, ali mi znamo. Većina odraslih neka se ne nada previše jer svi naši sugovornici kažu - darivat će sitnice. Ipak, mesar Ivica Denić otkriva tajnu: 'I kad je bilo najgore nije bilo štednje mesa. Uvijek su ljudi priuštili komad mesa , komad janjetine, puricu. Bilo šta!' Hoće li i na čemu štedjeti ovih blagdana, pitala je građane naša reporterka Ružica Đukić. Više pogledajte u prilogu