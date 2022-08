ŽIVOTNI OSLONAC / Atraktivna Hrgina supruga Marinela zasjenila sve na subotnjem boksačkom spektaklu: 'Bilo mi je užasno neugodno kad je Filip to rekao o meni'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović vratio se jučer u Hrvatsku nakon najveće pobjede u svojoj karijeri. Jedna od zvijezda subotnje boksačke večeri bila je i Marinela Hrgović, supruga Filipa Hrgovića. Kako joj je bilo u Džedi u subotu u toj jednoj posebnoj ulozi jedne velike priredbe, na kojoj je glavna borba večeri bila Usyk - Joshua, a sunaslovna protiv Kineza Zhilei Zhanga je njezinom mužu donijela naslov izazivača prvaka teške kategorije po IBF-u? "Bilo mi je užasno neugodno, iako sam bila ponosna zbog Filipa prvenstveno do pobjede. Naravno i to što me tako lijepo Filip pohvalio u ringu nakon meča", kazala je Marinela Hrgović RTL-ovom sportskom uredniku Antoniju Vuksanoviću. Inače, Filip stalno hvali i spominje svoju Marinelu koja mu je životni oslonac i uz obitelj njegov najveći navijač. Pogledajte prilog RTL Sporta.