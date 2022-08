HIT GOSTOVANJE / Alen 'The Savage' Babić u studiju Net.hr-a

Njegova životna priča je filmska i konačno je došlo vrijeme da nam ju ispriča od početka do kraja. Jedan od najboljih hrvatskih profi boksača, neporaženi Alen Babić (11-0), gostovao je u studiju Net.hr-a i u opsežnom razgovoru s njim napravili smo presjek čitavog njegovog života i karijere. Od najnovijih boksačkih aktualnosti, pa do njegovog životnog puta koji ga je iz Rovinja odveo prema Zagrebu, neprospavanim redarskim noćima nakon kojih je ujutro odmah išao na sparinge. Ispričao nam je Alen Babić kako mu je bilo kad je bio na dnu i što se dogodilo da je uspio u boksu, zašto tako žarko želi čim pije u ring s najboljima i kako ga je zaručnica Klara promijenila nabolje? "Pričamo već o djeci, o ženi, o svemu tome, tako da već kad to sve dođe, hoću li biti jači, ne znam. Ja sam sad lud, idem u ring kao da sutra ne postoji. I s takvom željom želim u ring s najboljima. Ali, ne znam hoće li me ovo drugo oslabiti. Jako sam veliki emotivac, a sad se najjače osjećam", rekao nam je Alen Babić i govorio o prijelomnom trenutku svoje karijere... "Definitivno Shawndell Winters, treći meč u karijeri, tu nema uopće priče. On je bio veliki favorit, a nokautirao sam ga, tu sam izronio na površinu. To mi je bio najveći meč u životu, protrnem cijeli kad se toga sjetim, što sam sve izdržao. Eddie Hearn me nakon tog meča zvao, tek me primijetio, bio sam drugi po popularnosti na Twitteru u Engleskoj. Tu mi se sve otvorilo i napravio sam ogroman bum. Svega je bilo nekako previše", kazao nam je Alen Babić, otvorio dušu i bez fige u džepu pričao i o Filipu Hrgoviću, svom bivšem klupskom kolegi u BK Leonardo. Objasnio nam je zašto njih dvoje nikad neće biti prijatelji, ali i zašto je stao uz njega nakon meča protiv Kineza Zhanga, te zašto sad ima drugačiju i mirniju retoriku kad govori o svom velikom rivalu, s kojim želi ući u ring. Mnoštvo tema, puno zanimljivih priča i anegdota. Alen Babić je tip s kojim se može razgovarati o svemu. Pogledajte Babićevo gostovanje u studiju Net.hr-a.