Dvojac s YouTube kanala 2kitice, legendi zagrebačke YouTube scene, za Net.hr je proizveo još jedan u seriji skečeva u kojima ismijava hrvatske stereotipe. U ovoj epizodi zafrkavaju sve one prijatelje koji su zaljubljeni u istu osobu godinama, a nikako da krenu u akciju.

Znanstvenici tvrde kako osjećaj zaljubljenosti traje između šest mjeseci i dvije godine, no to nije uvijek pravilo. Psihologinja Caitlin Killoren tvrdi kako u toj fazi vidimo samo ono najbolje u osobi u koju smo zaljubljeni i ne marimo za njegove ili njezine nedostatke. Upravo to i glavni lik u ovom videu pokazuje na svoj poseban način.

"Dečki kad su zaljubljeni su skloni raditi dosta blesave stvari i na još čudniji način racionalizirati svoju neuzvraćenu ljubav" objasnili su dečki iz Dvije kitice.

"Dio toga je inspiriran tuđim, ali i vlastitim iskustvima. Naravno, stvari u videu su pretjerane, ali mislim da je video interesantan jer se puno ljudi može poistovjetiti s tom nekom ludošću koja te uzme kad si jako, ali neuzvraćeno zaljubljen" zaključili su.

Ostale videe koje smo proizveli u suradnji s 2kitice pogledajte ovdje.