ZVIJEZDA PSG-A TEŠKO OZLIJEĐENA: Ovo opasno komplicira stvari Thomasu Tuchelu

Branič francuskog nogometnog prvaka Paris Saint-Germaina Juan Bernat doživio je tešku ozljedu koljena u ligaškom susretu protiv Metza i očekuje ga duga pauza.

Španjolskom braniču su stradali prednji križni ligamenti lijevog koljena zbog čega će propustiti veći dio ove sezone. Idućih dana klub će objaviti više informacija.

Bernat je stigao u PSG u kolovozu 2018. iz Bayerna za pet milijuna eura i do sada je u dresu pariškog sastava upisao 74 nastupa i postigao šest golova.

OFFICIAL: PSG confirm that Juan Bernat ruptured his ACL during yesterday's Ligue 1 match vs. Metz pic.twitter.com/o9zldUTdoa

— Cup Sport (@cup_sport23) September 18, 2020