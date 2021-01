ZUBČIĆ ŽELI POPRAVITI NAJBOLJI REZULTAT NA SLJEMENU: ‘Mislim da će to biti već u ovom mjesecu’

Start prve vožnje muškog slaloma koji je na rasporedu u srijedu, 6. siječnja, bit će od 12.15 sati

Dva dana uoči nastupa na Trofeju Snježne kraljice, četvorica hrvatskih slalomskih mušketira koji će ove godine nastupiti na Crvenom spustu poželjeli su u srijedu odvesti svoju najbolju vožnju i uvjereni su da bi na taj način došli do željenog rezultata.

Najbolji hrvatski skijaš u ovom trenutku, 27-godišnji Zagrepčanin Filip Zubčić, u sjajnoj je veleslalomskoj formi, ali je nastupima na slalomima u Alta Badiji i Madonni di Campiglio, gdje je osvojio 26. i 20. mjesto, pokazao da se može nositi i s najboljim slalomašima svijeta.

“Napokon će i ta utrka na Sljemenu. Osjećam se super. Dva dana smo trenirali na Zelenom spustu da još malo izbrusimo slalomsku formu. Početak sezone je za mene bio odličan, pobjeda i postolje u veleslalomu. Imao sam dva solidna rezultata u slalomu. Bilo mi je bitno što prije izboriti broj 16 u slalomu i to sam uspio. Jedva čekam nastavak sezone.”

Filipa Zubčića očekuje naporan siječanj s ukupno devet nastupa. Posebno zahtjevan će biti početak u kojem će na Sljemenu i u Adelbodenu specijalisti za tehničke discipline voziti dva slaloma i dva veleslaloma u pet dana, dok će jedan potrošiti na putovanje od Zagreba do Švicarske.

“To će biti sigurno dosta teško, naporno. Imali smo tri utrke zaredom u Alta Badiji i Madonni di Campiglio pa je to bila mala priprema. Zato sam se sada dosta odmarao i lakše trenirao, tako da imam što više snage, energije za taj dio sezone. Bit će puno utrka, treba biti zdrav, odmoran i spreman. Treba biti dobar u glavi i odraditi što bolje, bez glupih pogrešaka.”

Najbolji rezultat

Zubčić će na Sljemenu nastupiti po sedmi put, a u dosadašnjih šest startova imao je jedan plasman u drugu vožnju, kad je 2015. sa startnim brojem 57 osvojio 15. mjesto, što mu je do danas ostao najbolji slalomski rezultat u Svjetskom kupu.

“Jedva čekam da poboljšam taj najbolji rezultat. Mislim da će to biti već u ovom mjesecu.”

Bilo bi idealno kad bi se to dogodilo već na Sljemenu.

“Ne opterećujem se rezultatom. Želim skijati najbolje što mogu, pokušati ne raditi pogreške, a onda će, uvjeren sam, i rezultat biti dobar”, rekao je Zubčić.

Nažalost, Filip je jedini hrvatski reprezentativac koji je u ovoj sezoni skupljao bodove u Svjetskom kupu. Varaždinac Istok Rodeš posljednji je put među 30 najboljih bio prije godinu dana, kad je u Madonni di Campiglio osvojio 25. mjesto. Matej Vidović na nove bodove čeka od prosinca 2019., kad je na slalomu u Val d’Isereu bio 20., dok Samuel Kolega još nikada nije izborio nastup u drugoj vožnji.

Istok Rodeš ne traži opravdanje za lošije nastupe u ovoj sezoni, ali je nesumnjivo da ga je skupo koštala ozljeda zbog koje je izgubio mjesec dana treninga uoči početka sezone.

“Kroz cijelu 2020. za mene je sve išlo kontra od onoga što sam zamislio. Ali, pozitivan sam. Treba malo stisnuti zube. Iz dana u dan se dižem, sve sam bolji i bolji. Ne budem posustao, s vremenom će doći i rezultati”, prilično je samouvjeren nekadašnji juniorski svjetski prvak u slalomu koji je na prve dvije utrke u ovoj sezoni bio daleko od svojih najboljih ostvarenja, osvojivši 39. mjesto u Alta Badiji te 42. u Madonni di Campiglio.

Jedini uz Kostelića

Rodeš je, uz Ivicu Kostelića, jedini hrvatski skijaš koji se na Sljemenu našao među prvom desetoricom, kad je 2019. osvojio sedmo mjesto. Prije godinu dana je bio jedini domaći natjecatelj koji se probio u drugu vožnju na Crvenom spustu i na kraju završio kao 25.

“Inače bih rekao da je očekivanje ulaska u 30 podcjenjivanje mog skijanja, jer mislim da sam bolji od toga. No, u ovoj situaciji bi prvi cilj bio ulazak u 30. Mislim da mi onda, kad uđem u 30, treba samo jedna dobra vožnja da vratim onaj osjećaj i da sve pozitivno krene. Znam i da kad sam jednom u 30, da je sve moguće. U drugom laufu je uvijek sve moguće. Ne bih rekao da mi je to cilj nego nekakav put. Moj cilje je da budem najbolji i za to se borim. Koliko god će mi trebati da dođem do toga, svaki ću dan dati sve od sebe”, poručio je Rodeš.

Među petoricom hrvatskih skijaša koji su na Sljemenu osvajali bodove bio je i 27-godišnji Zagrepčanin Matej Vidović. Prije dvije godine je osvojio 15. mjesto, kad je Rodeš bio sedmi, a Elias Kolega završio na 20. mjestu. Na prve dvije utrke nije se uspio približiti tridesetorici najboljih.

“Zadovoljan sam kako skijam, a rezultatski nisam napravio ništa. U Madonni sam dobro skijao, a nisam bio ni blizu. U situaciji sam kad nemam FIS bodove pa bi svaki ulazak u drugu vožnju bio veliki uspjeh za mene. Moj konačni motiv je pobjeda u Svjetskom kupu. Sve je podređeno tome”, rekao je Vidović koji je u ovoj sezoni ostao izvan kruga reprezentativaca i bez klasične financijske i tehničke podrške Hrvatskog skijaškog saveza.

“Iskreno, to je nemoguća misija, ali kad stanemo na start onda smo svi jednaki, svi krećemo od nule. Pokušat ću dokazati da je moguće (i tako uspjeti).”

Osim 15. mjesta iz 2019. na Sljemenu nije imao nijedan drugi vrijedan rezultat.

Recept za Sljeme

“Sljeme je jedna od tih staza koje treba pregaziti od starta do cilja, da tempo ne pada. Ako se dogodi slabiji dio, onda tu gubiš. Nadam se da mogu izvući maksimum. Spreman sam za bilo kakve uvjete”, poručio je Vidović.

Najmlađi član četvorice koja će 6. siječnja skijati pod hrvatskom zastavom je 21-godišnji Samuel Kolega predstavljati Hrvatsku, koji u dosadašnja tri sljemenska nastupa nijednom nije došao do cilja.

“Već dugo želim na utrke Svjetskog kupa prenijeti svoju najbolju vožnju s treninga, što mi sve češće uspijeva na FIS utrkama, a ponekad i u Europskom kupu. Kad bih to uspio, uvjeren sam da bi i rezultat bio dobar. Cilj je uvijek ulazak u trideset, a onda i više od toga”, rekao je Samuel Kolega te dodao:

“Zadovoljan sam sa skijanjem u Alta Badiji, ali sam izletio u donjem dijelu. U Madonni nisam bio zadovoljan, što se vidjelo i na rezultatu.”

Ovogodišnja utrka na Sljemenu će se razlikovati ponajviše zbog muka koji će vladati tijekom nastupa skijaša, bez navijačkog huka koji je bio prepozntljiva podloga. Istok Rodeš je iznenađen da do sada nije osjetio nedosatatak navijača.

“Prije sezone sam mislio da će biti razlika, ali ne primjećujem je.”

Nedostaje mu publika

Za razliku od njega, Filipu Zubčiću nedostaju gledatelji.

“Draže mi je kad ima puno ljudi, kad navijaju. Ovako, kad uđeš u cilj kao da si na nekoj bezvezenoj utrci ili na treningu. Nadam se da će se što prije vratiti gledatelji na skijališta”, poručio je Zubčić.

Da nije obnovio ozljedu potkoljenice, zbog čega će propustiti ovu sezonu, Zubčiću, Rodešu, Vidoviću i svom bratu Samuelu, na Sljemenu bi se pridružio i Elias Kolega, a na startnoj listi se trebalo naći i ime 21-godišnjeg Leona Nikića. No, prije nekoliko dana je zbog problema s hernijom diska u kralježnici završio na operaciji u Innsbrucku te je i za njega ova sezona završena.

Start prve vožnje muškog slaloma koji je na rasporedu u srijedu, 6. siječnja, bit će od 12.15 sati, dok će finalno nadmetanje 30 najbržih započeti u 15.30 sati.