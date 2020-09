Napadač talijanskog nogometnog velikana Milana, 38-godišnji Zlatan Ibrahimović zaražen je koronavirusom, objavio je klub u četvrtak.

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ IMA KORONAVIRUS: Bio je pozitivan na testiranju uoči jako važne utakmice

“Zlatan Ibrahimović je bio pozitivan u drugom krugu testiranju na Covid-19 prije utakmice s Bodø/Glimtom. Klub je obavijestio nadležne organe i igrač je brzo prebačen u samoizolaciju. Svi drugi članovi momčadi bili su negativni na testiranju”, stoji u priopćenju Milana. Malo potom oglasio se i napadač.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020