Trener španjolskog nogometnog velikana Real Madrida Zinedine Zidane poručio je kako je zadovoljan onim što je vidio na treninzima nakon skoro 60 dana pauze zbog pandemije koronavirusa.

“Igrači su vrlo dobro radili kod kuće, a pri povratku se vidjelo da su u formi”, poručio je francuski stručnjak.

Španjolsko prvenstvo je prekinuto sredinom ožujka, a klubovi su dobili dozvolu da od 18. svibnja mogu početi treninge u grupama sa po deset igrača.

“Ovaj je tjedan bio vrlo dobar jer možemo više raditi. U malim skupinama, ali možemo trenirati više taktički, fizički, tehnički. Momčad ovog tjedna izgleda bolje, a idućih dana bit ćemo još bolji,” kazao je Zidane za Realmadrid TV.

