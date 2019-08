ZIDANE PROGOVORIO O LUKI MODRIĆU I NAJBOLNIJOJ TEMI U OVOM TRENUTKU: ‘Ne mogu zamisliti momčad bez njega’

Trener Reala održao je konferenciju za novinare

Nogometaši Real Madrida pripremaju se za prvu domaću utakmicu ove sezone. U subotu u 19 sati na Santiago Bernabeu stiže Valladolid. Trener Zinedine Zidane stao je pred novinare prije tog susreta. Jedna od glavnih tema bio je vratar Keylor Navas. On navodno želi napustiti klub nakon što je protiv Celte ostao na klupi.

“Ne mogu zamisliti svoju momčad bez njega. On nam je važan igrač. Uvijek je to bio i uvijek će biti. Ne razmišljam o njegovom odlasku. Nije mi rekao da želi otići. Ovdje je i želi igrati”, započeo je Francuz.

“Uvijek je bio pravi profesionalac. Puno je utakmica pred nama i računam na njega i računat ću. Ovo je moja poruka: Želim da Keylor ostane s nama”, rekao je Zidane.

Neće o Neymaru

O Neymaru, pak, nije htio govoriti. Samo je dodao da se svašta može dogoditi do 2. rujna i da jedva čeka kraj prijelaznog roka. Osim toga pohvalio je Balea i Jamesa, a posvetio je i nekoliko riječi Luki Modriću u crvenom kartonu koji je zaradio u prvom kolu kada je neoprezno s leđa nagazio Denisa Suareza u pobjedi nad Celtom 3:1.

Modrićev crveni

“Nije ga namjerno nagazio i to je najvažnija stvar. To mu nije bila namjera. To znamo. Prema novom pravilu možete zaraditi crveni karton i ako nije bilo namjere. To se dogodilo”, kazao je Zidane.

“Nova pravila su jasna. Bez obzira bilo namjere ili ne, gaženje Ahilove tetive kažnjava se direktnim crvenim kartonom. Modrić je opravdano isključen, baš kao i Jorge Molina iz Getafea”, objasnio je bivši sudac Juan Andujar Oliver na španjolskoj javnoj televiziji TVE.

Modrić je na kraju zaradio jednu utakmicu kazne.