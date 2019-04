ZAGREB DOMAĆIN VATERPOLSKOG SPEKTAKLA: ‘Mi želimo obraniti naslov pobjednika’

U četvrtfinalu u petak igrat će Mađarska – Crna Gora (15 sati), Španjolska – Srbija (16.45), Italija – Rusija (18.30) i Hrvatska – Grčka (20.15)

Vaterpolske reprezentacije Crne Gore, Grčke, Italije, Mađarske, Rusije, Srbije, Španjolske i Hrvatske borit će od 5. do 7. travnja na bazenu Mladosti na Savi za titulu pobjednika Europa kupa.

“Mi želimo obraniti naslov pobjednika ovog natjecanja kojeg smo lani osvojili u Rijeci, a da bi to ostvarili prvo moramo sutra pobijediti reprezentaciju Grčke jer ako to ne uspijemo morati ćemo se zadovoljiti borbom za poredak od petog do osmog mjesta i time izgubiti i mogućnost plasmana na završni turnir Svjetske lige koja će se od 18. do 23. lipnja održati u Beogradu”, rekao je u četvrtak na konferenciji za novinare izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Po njegovim riječima svi su igrači spremni i maksimalno fokusirani na utakmicu s Grčkom.

Problematični Bijač i Fatović

“Naš prvi vratar Marko Bijač imao je posljednjih dana temperaturu, ali će se i on i Loren Fatović, koji je zadobio povredu oka na posljednjem sparing treningu s reprezentacijom Crne Gore, sigurno naći na popisu 13 igrača koji će biti u u zapisniku utakmice protiv Grčke, a koja će dvojica ispasti dozvolite da to prvo priopćim reprezentativcima”, kazao je Tucak.

Grčke reprezentativce dobro poznaje kapetan hrvatske reprezentacije Andro Bušlje koji posljednijih godina nastupa u kapici aktualnog prvaka Europe grčkog Olympiacosa.

“Najveća prednost Grčke je njihova uigranost jer većinu reprezentacije sačinjavaju moji suigrači iz Olympiacosa, ali ukoliko mi ozbiljno uđemo u utakmicu mislim da možemo pobijediti jer smo objektivno kvalitetnija reprezentacija”, rekao je Bušlje koji smatra da nova pravila koja će se po prvi put primijeniti na turniru u Zagrebu ne bi trebala biti presudna.

Bukić poniosan

Izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić izrazio je zadovoljstvo što će Zagreb biti domaćim osam ponajboljih europskih, a to znači i svjetskih vaterpolskih reprezentacija.

“Posljednji put smo bili domaćini velikog vaterpolskog događaja u Zagrebu 2010. godine kada smo osvojili titulu prvaka Europe, a uvjeren sam da ćemo uz podršku navijača po drugi put možemo osvojiti i naslov pobjednika Europa kupa” kazao je Bukić koji je najavio da će se u sklopu ovog natjecanja u nedjelju,7. travnja, u 12 sati u hotelu Westin održati i ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Južnoj Koreji.

Na utakmicama Europa kupa u Zagrebu po prvi put će se primijeniti nova pravila na koje će se morati navići najprije igrači i suci, a onda i gledatelji. Najveće novine su da drugi napad nakon isključenja i kornera neće više trajati 30 nego 20 sekundi te da izvođač kornera više ne mora dodavati loptu suigraču nego može krenuti u akciju ili tući na gol. Isto tako odsad će se izvan šest metara iz slobodnog udarca moći izravno tući na gol, izmjene će s moći obaviti na bilo kojem dijelu terena, a glavna intencija novih pravila je veće zaštita napadača kako bi se štitila dinamika i ljepota igre.

Različita pravila

Njegov kolega po funkciji iz LENA-e Gianni Lonzi iz Italije ne vidi velikih problema u činjenici da će vaterpolisti završnicu Europa kupa igrati po jednim pravilima, a onda nastaviti natjecanje u Ligi prvaka po starim pravilima.

“Ovo je prijelazno razdoblje i mi sigurno idemo u primjenu novih pravila ali smo mi u europskom udruženju odlučili da sva natjecanja koja smo započeli po starim pravilima po njima i završimo, a da nova pravila primjenjujemo od početka budućih natjecanja”, kazao je Lonzi koji je uvjeren da će nova pravila u mnogome pridonijeti dinamičnosti vaterpola.

U četvrtfinalu u petak igrat će Mađarska – Crna Gora (15 sati), Španjolska – Srbija (16.45), Italija – Rusija (18.30) i Hrvatska – Grčka (20.15). Polufinala i utakmice za razigravanje poraženih na rasporedu su u subotu, a finale te utakmice za poredak u nedjelju. Ako u prvom nastupu svladaju Grčku, suparnik izabranicima Ivica Tucaka u borbi za finale bit će bolji iz ogleda Španjolske i Srbije.