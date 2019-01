ZADAR PREDSTAVIO VELIKO POJAČANJE PA ŠOKIRAO OBJAVOM: Jedan od najboljih igrača pao na doping testu

Kao astmatičar uzimao oje dređene lijekove koje treba prijavljivati.

Luka Žorić potpisao je za KK Zadar, a u srijedu je službeno predstavljen.

“Nadam se da ćemo igrati dobru košarku i ispuniti želje navijača. Prerano je za govoriti o očekivanjima prije nego napravim prvi trening. Već sam rekao da trebamo početi igrati dobru košarku te napredovati kao ekipa i na temelju toga će doći rezultati. Ambicije su najveće u mojoj dosadašnjoj karijeri. Nisam ovdje došao da budem drugi! To je teško breme i možda je to hrabro reći, ali ja ne znam drugačije”, rekao je Žorić, čije riječi prenosi službena klupska stranica.”Imam samo najbolja iskustva. Otkad je došao pričali smo o mom dolasku u Zadar i drago mi je što će mi on Ante Nazopr trener”, dodao je je Žorić koji bi svoj prvi nastup mogao zabilježiti već u petak protiv Olimpije.

Debi u petak

“To je trenerova odluka. Ja sam na raspolaganju od sada pa nadalje. Njegova je odluka koliko ću igrati. Nastojat ću dati sve od sebe. Sigurno da nisam u najboljoj igračkoj formi, fizički sam trenirao i radio, no ne mogu reći da sam spreman za igru. Ovo je nova ekipa i nisam trenirao s njima. Trebat će nam neko vrijeme da se posložimo”, kazao je košarkaš.

Novo pojačanje kluba prokomentirali su sportski direktor Branimir Longin i direktor kluba Željko Žilavec.

“Drago nam što je Luka s nama. I na početku sezone je bilo kontakta, no nismo se uspjeli dogovoriti. Luka je sad tu i svi smo sretni. Treba početi igrati dobru košarku, treba trenirati i svaku utakmicu ići kao da je zadnja i nadam se da će to dovesti do dobrih igara i pobjeda”, kratko je spomenuo Longin, nakon kojeg se i novinarima obratio Žilavec.

Loša vijest

“Volio bih da svi mislimo što i Luka. Počevši od svlačionice pa nadalje. Lijepo je rekao, a to nam nedostaje, da nije došao biti drugi. U tom bih duhu volio da cijela svlačionica, dvorana i grad dišu kao jedno, da upremo i budemo pozitivni. Nitko nema čarobni štapić pa tako ni trener, igrači ili sam Luka. Ali volio bih da naše ponašanje bude na tom tragu”, kazao je.

Potom je, kako javlja Zadarski.hr, objavio vijest koja je u klub stigla nakon rutinske doping kontrole.

“Dobili smo obavijest o suspenziji Williama Magarityja. Radi se da je on kao astmatičar uzimao određene lijekove koje treba prijavljivati. Koristio je lijek koji je do dolaska u Zadar uredno prijavljivao i imao dozvolu za korištenje. Dolaskom ovdje to nije prijavio liječničkoj komisiji iz svog propusta i jednom je prilikom kada je imao krizu uzeo lijek. Na kontroli koja je uslijedila analiza je pokazala pozitivan rezultat što je dovelo do osnovane sumnje za uzimanja nečega što nije prijavljeno te je zaradio suspenziju. Svi daljnji postupci bit će naknadno objavljeni. Ni mi nemamo dodatne informacije, no za sada je privremeno suspendiran”, kazao je Žilavec.

Ima povjerenje kluba

“On je kao igrač zaslužio maksimalno klupsko povjerenje te podršku kluba i javnosti. Napravio je propust, pogotovo što je to do sada radio, odnosno, prijavljivao i imao je pismeno izuzeće, no dogodio se propust i dobio je suspenziju”, dodao je.

“Klub je zaštićen maksimalno. Ne odričemo se Williama, uz njega smo maksimalno, međutim po nekim stvarima moramo postupati. Sve će se znati za 15-20 dana. Napravio je propust i snosit će sankcije. Samim time što nije u ekipi već ih snosi, no nije to uzimanje dopinga već samo lijek koji se nalazi na zabranjenoj listi zbog čega nije prihvatljiv. Takve se stvari nažalost događaju. Uzeo je odgovornost u potpunost na sebe i cijela priča koja se dogodila je isključivo njegova krivica. Nadam se ne-rigoroznoj kazni jer se ipak radi o lijeku za astmu”, zaključio je.

Prva sljedeća utakmica Zadra zakazana je sa slovenskom Olimpijom u sklopu 14. kola, ABA lige, a utakmica se igra u petak sa početkom u 20 sati.