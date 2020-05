VRAĆA SE SERIE A: Ključni čovjek potvrdio kada bi se mogle početi igrati utakmice, no nečega se jako boji

Talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora potvrdio je da bi Serie A mogla krenuti 13. ili 20. lipnja, dodavši kako postoji mogućnost prikazivanja utakmica besplatno na televiziji.

PA KAKO ĆE TO SADA IZGLEDATI? Talijani se pripremaju za nastavak sezone u kojem će igračima izričito zabraniti ono po čemu su poznati

“Radimo na dva moguća datuma za nastavak Serie A, a to su 13. ili 20. lipnja. Stigao je protokol za nastavak sezone i sličan je onome koji smo dogovorili za treninge. U četvrtak ćemo odlučiti kada će se sezona nastaviti”, rekao je Spadafora za RAI TG3.

Talijanski nogometni savez (FIGC) u nedjelju je predao medicinski protokol za utakmice, a sada se očekuje odluka Vlade. Postoji vladina uredba kojom se zabranjuje natjecateljski sport do 14. lipnja, ali to bi se moglo prilagoditi datumu ako će brojevi oboljelih od koronavirusa i dalje opadati.

