VLAŠIĆ ZABIO U DERBIJU PROTIV LOVRENA: Zenit preokretom stigao do pobjede i povećao prednost na vrhu

U derbiju 23. kola ruske Premier lige vodeći Zenit iz Sankt Peterburga slavio je u Moskvi protiv trećeplasiranog CSKA s 3-2 (1-1) te je povećao prednost u odnosu na “Crvenu armiju” na osam bodova. Utakmica je odlično počela za domaću momčad koja je u 28. minuti povela pogotkom Venezuelanca Rondona.

No, uslijedio je potpuni preokret aktualnog prvaka. Prvo je Artjom Dzjuba u 33. minuti izjednačio, a već u 45. minuti je mogao donijeti i vodstvo gostima iz kaznenog udarca. No, njegov pokušaj je pročitao vratar CSKA Igor Akinfejev i obranio.

U drugom poluvremenu Dzjuba se iskupio asistencijom u 50. minuti za Brazilca Wendela koji je snažnim i preciznim udarcem pogodio gornji lijevi kut vrata domaćih. Isti je igrač u 77. minuti pogodio za 3-1.

Treba dodati da je od 53. minute CSKA igrao s igračem manje, jer je isključen Ahmetov zbog pogibljenog starta.

Do kraja dvoboja CSKA je uspio samo smanjiti zaostatak, a to je u prvoj minuti sučevog dodatka učinio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić realiziravši kazneni udarac. Vlašiću je to bio deseti ovosezonski pogodak u ruskom prvenstvu.

Kod Zenita je Dejan Lovren odigrao cijelu utakmicu i dobro gospodario gostujućom obranom.

U Volgigradu je Rostov bio bolji od domaćeg Rotora s 4-0 golovima Gigovića (41), Almqvista (59), Sowea (62) i Saplinova (90+3). Iako je primio četiri pogotka, hrvatski vratar Josip Čondrić bio je ponajbolji igrač domaće momčadi, a u 8. minuti je obranio i kazneni udarac.

Zenit je na vrhu ljestvice s 48 bodova, sedam više uz utakmicu više od moskovskog Spartaka. Treći je CSKA s 40 bodova. Rostov se pobjedom pridružio skupini od četiri momčadi koje imaju po 37 bodova, a u kojoj su od četvrtog do sedmog mjesta poredani Lokomotiv, Soči, Rostov i Rubin Kazanj. Rotor je na 13. mjestu s 18 bodova i predstoji mu teška borba za opstanak u Premier ligi.