[VIDEO] IVICA KOSTELIĆ ŽELI NA OLIMPIJSKE IGRE: Legendarni Hrvat progovorio o svojim planovima

Legendarni Ivica Kostelić, najbolji hrvatski skijaš u povijesti od 2017. godine je u zasluženoj mirovini, no nije prestao biti aktivan.

Nakon prestanka skijanja posvetio se jedrenju u kojemu ima veliku ambiciju – želi nastupiti na Olimpijskim igrama.

Last World Champs race for Croatia's legend @kostelic_ivica at @StMoritz2017… But he has his eyes on @pyeongchang2018 ! @fisalpine 🎿🎿🎿 pic.twitter.com/so66PLRTvE

— Olympic Channel (@olympicchannel) February 19, 2017