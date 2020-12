Samo tri dana nakon što je postigao jedan od svojih najljepših golova u karijeri, francuski napadač Antoine Griezmann opet je oduševio.

[FOTO, VIDEO] GRIEZMANN ZABIO NAJBOLJI, NAJLJEPŠI GOL U SVOM ŽIVOTU: Ovo je za sva vremena

Barcelone je u petom kolu Lige prvaka stigla u goste Ferencvarošu, a Griezmann je načeo domaćine u 14. minuti. I to krasnim pogotkom petom.

3 – Antoine Griezmann 🇫🇷 has scored in three consecutive games for @FCBarcelona for the first time in all competitions (three goals). Happy. pic.twitter.com/4qTmhxmhpz

— OptaJose (@OptaJose) December 2, 2020