BURNO SLAVLJE / Veliku proslavu titule u Denveru prekinula pucnjava: Devet osoba ozlijeđeno, nekoliko kritično

Šokantne vijesti stižu iz Denvera tijekom proslave povijesnog NBA naslova gradskog kluba. Prve informacije koje su prenijeli američki mediji, a potvrdila tamošnja policija glase su da je najmanje devetero ljudi ozlijeđeno, a tri osobe su u kritičnom stanju nakon masovne pucnjave u gradu. "U pucnjavi je identificirano ukupno devet žrtava vatrenog oružja, plus osumnjičenik koji je također ranjen", napisala je policija na svom službenom Twitteru i dodala: "Tri osobe su u kritičnom stanju, a ostali ozlijeđeni nisu životno ugroženi". Sve se to dogodilo nakon povijesnog prvog naslova za Denver Nuggetse do kojih ih je predvodio Nikola Jokić, koji je proglašen za najboljeg igrača finalne serije.