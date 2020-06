VELIKI KORAK ZA NASTAVAK NBA SEZONE: Odobren je ključan prijedlog, evo kako će sve izgledati

Udruga NBA igrača odobrila je u petak plan za nastavak sezone koji je dan prije predstavio povjerenik lige Adam Silver, a koji uključuje 22 momčadi i igranje svih utakmica na jednom mjestu, u kompleksu “Wide World of Sports” u Orlandu.

NBA TRENERI KOJI IMAJU VIŠE OD 60 GODINA NE MOGU BITI NA KLUPI ZA VRIJEME UTAKMICE?: ‘To nema logike, pa kako ćemo raditi?’

“Ostaju još razni detalji o kojima trebamo pregovarati, a prihvaćanje scenarija i dalje traži da se sve strane usuglase oko svih pitanja relevantnih za nastavak natjecanja”, stoji u priopćenju sindikata NBA igrača.

It took nearly three months of compromise, debate and trust for the NBA to set up this plan.

Here's how Adam Silver, the NBA's stars and owners negotiated these playoffs: https://t.co/1gm68Xx0pF

(via ramonashelburne) pic.twitter.com/fy4i8LyMWR

— Pathe Ndiaye 🥀 (@KdTrey_23) June 6, 2020