POČEO JE 68. HANŽEKOVIĆEV MEMORIJAL: Nedodirljiva Perković razbila suparnice, Ivančević srušila hrvatski rekord

Počeo je 68. memorijalni miting Borisa Hanžekovića

Unatoč prohladnom vremenu u utorak navečer su ponajbolji svjetski atletičari na stadionu Mladosti uz Savu priredili pravi spektakl postavivši čak pet novih rekorda zagrebačkog mitinga.

Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković uvjerljivo je pobijedila u natjecanju bacanja diska, sa hicem od 67,60 metara. Iza nje su bile Kubanka Yaime Perez i Amerikanka Valarie Allman.

Hrvatska sprinterica Andrea Ivančević oborila je na 100 metara prepone hrvatski rekord, ona je u jakoj konkurenciji stigla na cilj četvrta s vremenom od 12.85 sekundi, čime je za dvije stotinke popravila svoj nacionalni rekord iz 2015. godine iz Szekesfehervara. Andrea je bila i sama iznenađena ovakvom utrkom s obzirom na loše uvjete na stadionu Mladosti.

‘Čekam ovakvu utrku jako dugo’

“Čekam ovakvu utrku puno, jako dugo, još od 2015. Jako sam ponosna i sretna što sam to napravila na ovom stadionu, na svom najdražem natjecanju, a pogotovu nakon lošeg nastupa na EP-u u Berlinu, gdje sam bila ljuta i razočarana. Ovo je stvarno fenomenalno, iako bih rekla da sam neke stvari mogla bolje napravit, ali državni rekord je tu, neću se žaliti. Konkurencija je pomogla, ja volim trčati s brzim curama i to me motivira”, kazala je Zagrepčanka.

21:00 Gotovo je natjecanje u disku! Sandra Perković je uvjerljivo pobijedila sa rezultatom od 67,60, druga je Yaime Perez (64,78), a treća Valarie Allman (61.38).

20:50 Dok Sandra Perković dominira natjecanjem u bacanju diska, Andrea Ivančević ruši hrvatski rekord u sprintu! Ivančević je završila četvrta u utrci od 100 metara sa preponama, a njen rezultat od 12.85 sekundi novi je hrvatski rekord!

20:48 Još jedan vrlo dobar hitac Sandre Perković- u petoj seriji je bacila 65,80, što je nešto lošije od njenog najboljeg hica.

20:40 Sandra Perković baca svoj četvrti hitac, koji ide daleko! Međutim, rezultat je poništen zbog prijestupa.

20:25 Sandra Perković baca sjajan hitac! Disk leti na 67,60 i Perković je uvjerljivo prva!

20:23 Sandrina konkurentica Yaime Perez, koja ju je pobijedila na zadnjem mitingu, baca svoj prvi hitac. Rezultat je 58,8 metara. Nakon toga, Perez je napravila dva prijestupa.

20:15 Drugi hitac Sandre Perković ide do 66,10 metara, što je dovoljno za prvo mjesto.

20:00 Počelo je žensko bacanje diska! Perković je svoj prvi hitac odaslala u mrežu.