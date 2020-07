U prvom susretu 37. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je na gostovanju pobijedila Parmu sa 2-1 vrativši se na drugo mjesto Serie A.

Domaćin je poveo u 43. minuti golom Dejana Kuluševskog, no Atalanta je u nastavku susreta okrenula rezultat. U 70. minuti je izjednačio Ruslan Malinovski (ušao umjesto Pašalića), da bi šest minuta prije kraja Alejandro Gomez zabio za pobjedu momčadi iz Bergama.

Bila je to Atalantina čak 17. utakmica u nizu u prvenstvu bez poraza, dok je Parma upisala sedmi poraz u zadnjih 10 susreta.

5 – Ruslan #Malinovskiy is the player that has scored the most goals with shots from outside the box in the top-5 European leagues in 2020 calendar year. Range.#ParmaAtalanta pic.twitter.com/44rFbHwnvQ

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020