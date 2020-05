UEFA RADIKALNO MIJENJA LIGU PRVAKA? Procurio je prijedlog njihovog plana, ovo nikad nije viđeno

Postavlja se puno pitanja oko toga kako će izgledati Liga prvaka nakon pandemije koronavirusa koja je paralizirala svijet sporta.

OTKRIVENO KAKAV JE PLAN UEFE S OVOM SEZONOM LIGE PRVAKA, IGRAT ĆE SE SVAKA TRI DANA? Zna se i kada počinje

U nedjelju je predsjednik Europske nogometne federacije Aleksander Čeferin izjavio kako ta organizacija planira završiti sezonu 2019./20. do kolovoza, uključujući i Ligu prvaka i Europsku ligu koje još moraju završiti svoju osminu finala s obzirom na to da su odigrane samo prve utakmice.

ČEFERIN OTKRIO PLAN ZA ZAVRŠAVANJE NOGOMETNE SEZONE: ‘Imamo ideju, samo čekamo potvrdu datuma’

“Imamo ideju, ali moramo pričekati izvršni odbor UEFA-e da potvrdi datume. Mogu reći da će europska sezona biti završena, ako sve bude kako to sada vidimo, u kolovozu”, rekao je Čeferin za beIN Sports.

“Kako sada stvari stoje, siguran sam da možemo završiti europsku sezonu, a to znači i UEFA-ina natjecanja.”

