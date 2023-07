Prilično rutinskom pobjedom 6-3, 7-6 (4), 7-5 protiv Australca Jordana Thompsona, branitelj wimbledonskog naslova Novak Đoković produžio je svoj pobjednički niz na središnjem stadionu u All England Clubu, na kojem je od poraza u finalu 2013. od Andyja Murrayja ostario 41 uzastopnu pobjedu.

Time je postao tek treći tenisač ili tenisačica u povijesti koji je u pojedinačnoj konkurenciji uspio ostvariti toliko pobjeda na četiri najveća turnira. Ispred Đokovića su samo Roger Federer s 369 i Serena Wlliams s 367 pobjeda. No, kako sada stvari stoje, rekorder s 23 trofeja na Grand Slam turnirima mogao bi ih prestići već sljedeće godine.

Po svoju 351. pobjedu na četiri najveća turnira, a 89. u All England Clubu, tražit će u trećem kolu protiv pobjednika dvoboja trostrukog Grand Slam pobjednika Švicarca Stana Wawrinke i Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja.

Uoči meča srpski tenisač je u društvu Gorana Ivaniševića i svog tima zaigrao 'Čovječe ne ljuti se', a voditeljica koja je prošla pokraj njih je ustanovila:

"Manje je od sat vremena do početka meča, a on igra… Ne znam točno što je to, ali tako se on priprema za meč."