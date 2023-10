Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo (ATP - 77.) po prvi put u karijeri probio se do četvrtfinala na ATP Touru svladavši u četvrtak na ATP 500 turniru u Beču 12. tenisača svijeta Amerikanca Tommyja Paula sa 6-3, 6-4 za 84 minute.

Za plasman u polufinale bečkog turnira 25-godišnji Splićanin će igrati protiv pobjednika dvoboja između Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP - 7.) i Čeha Tomaša Machača (ATP - 74.).

Gojo je do pobjede nad Paulom stigao uvjerljivo, pogotovo nakon što je u početku meča, u trećem i petom gemu, spasio po jednu 'break'-loptu. Nakon toga je došao do prvog 'breaka' i za 42 minute osvojio prvi set.

U drugom setu je rezultatska ravnoteža trajala do 4-4, ali je Paul bio taj koji je puno više morao raditi da bi osvajao gemove na početnom udarcu. No, u devetom gemu je Gojo došao do 0-40 i iskoristio drugu priliku za 'break'. Kad je servirao za meč prepustio je 26-godišnjem Paulu jedan poen.

Gojo je imao dva asa manje (7-9), ali je zato pogodio 74% prvih servisa, što mu je uvelike olakšalo igru na početnom udarcu. Imao je i odličnu iskorištenost drugog servisa (10/15). Manje je napravio neiznuđenih pogrešaka od Paula (5-13) i imao dva "winnera" više (22-20).

U četvrtak je četvrtfinale u Beču izborio i Rus Andrej Rubljov, čime je potvrdio svoj plasman na završni turnir osmorice najboljih u Torinu. Rubljov je u drugom kolu svladao Talijana Mattea Arnaldija sa 7-5, 6-3, a za plasman u polufinale će se boriti protiv Nijemca Alexandera Zvereva.