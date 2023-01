Donna Vekić (WTA - 67.) je pobijedila u Perthu Alize Cornet (WTA - 36.) sa 6-4, 6-3 nakon jednog sata i 54 minute igre, čime je reprezentacija Hrvatske povela protiv Francuske sa 1-0 u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini F premijernog izdanja United Cupa.

U drugom i posljednjem dvoboju današnjeg programa Borna Ćorić (ATP - 26.) će igrati protiv Arthura Rinderknecha (ATP - 44.).

Vekić je po treći put u karijeri igrala protiv 32-godišnje Cornet i baš kao prije tri godine na Australian Openu, bila bolja u dva seta.

Osječanka je u prvom setu povela sa 4-1 dvaput oduzevši servis suparnici, da bi Francuskinja uspjela vratiti jedan 'break' zaostatka, ali nije mogla do potpunog preokreta. Vekić je na početku drugog seta odmah došla do 'breaka' i do kraja meča spasila još samo jednu priliku Cornet za oduzimanje servisa u šestom gemu. Novim 'breakom' u devetom gemu hrvatska reprezentativka je završila meč i ostvarila drugu pobjedu na inauguralnom natjecanju mješovitih reprezentacija.

Pobjednička reprezentacija iz ovog dvoboja će izboriti mjesto u tzv. "gradskom finalu", u kojem će igrati protiv najbolje reprezentacije iz skupine A u kojoj po jednu pobjedu imaju Grčka (1-0) i Bugarska (1-1), ali samo Grčka može osvojiti prvo mjesto. Nakon prvog dana dvoboja protiv Belgije rezultat je 1-1. Belgiji su za osvajanje prvog mjesta potrebne sve tri pobjede u mečevima koji će biti odigrani u utorak, dok je Grčkoj i jedna dovoljna za plasman u "gradsko finale".