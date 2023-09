Poljska tenisačica Iga Šwiatek svoj je pokušaj obrane naslova pobjednice US Opena okončala u 4. kolu gdje ju je preokretom sa 3-6, 6-3, 6-1 svladala 20. nositeljica Latvijka Jelena Ostapenko.

Sve do drugog seta susreta protiv Ostapenko Šwiatk je izgledala dominantno u New Yorku, u prva tri kola nije izgubila niti jedan set, a i prvu dionucu dvoboja protiv 26-godišnje Latvijke je uvjerljivo riješila u svoju korist. No, u preostala dva seta je pobjednica Roland Garrosa iz 2017. godine odigrala sjajno i izgubila tek četiri gema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovim porazom Šwiatek je izgubila i prvo mjesto na WTA ljestvici koje je držala od travnja 2022. godine te će ju sljedećeg ponedjeljka, po završetku US Opena, na vrhu redoslijeda najboljih tenisačica svijeta zamijeniti Arina Sabalenka.

Ostapenko, kojoj je ovo sedmi nastup na US Openu, a dosada nije prošla dalje od 3. kola, u četvrtfinalu će za suparnicu imati 19-godišnju Amerikanku Cori Gauff koja je u 4. kolu zaustavila bajkoviti povratak Dankinje Caroline Wozniacki koja je u New Yorku zaigrala na svom prvom Grand Slam turniru nakon trogodišnje stanke i rođenja dviju kćeri, Gauff je bila uspješnija sa 6-3, 3-6, 6-1.

Sjajne borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.