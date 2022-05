Rafael Nadal poznat je kao sportaš kojeg je teško iznervirati van teniskih terena, ali je u Rimu pokazao da novinari mogu "pogoditi" i iznervirati sjajnog Španjolca. Kao i proteklih tjedana, u svijetu tenisa tema broj jedan je mladi Nadalov sunarodnjak - Carlos Alcaraz.

I to s razlogom. Alcaraz je bez sumnje najveća teniska nada na svijetu, a u posljednje vrijeme svakog tenisača pitaju o njemu. Očito je tenisačica toga već puna kapa, što je pokazao i sam Nadal u Rimu na konferenciji za novinare.

Novinar koji je iznervirao Nadal postavio je ovo pitanje: 'Zbog njegovih rezultata i uspjeha, što misliš, je li ovaj Alcaraz jači od 19-godišnjeg Nadala?'

Čovjek je puknuo

"Ne znam čovječe, pa ne mogu svaki dan pričati o tome tko će što postati i tko je jači od koga. Zar ne? Zaboravio sam i kakav sam ja bio. Jedina stvar koju možemo napraviti je da uživamo u karijeri nevjerojatnog igrača kakav je Alcaraz", počeo je Nadal.

"Čak i ako je to zanimljivo, prestanite ga uspoređivati sa mnom. Ako osvoji 25 Grand Slamova, bit će to nevjerojatno i za njega i za Španjolsku. I ja ću biti sretan zbog njega, ali ajmo ga pustiti da uživa u karijeri. Ne možemo cijelo vrijeme razmišljati o tome kakav je i kakav će tek biti. Neću reći da sam 2005. godine bio fantastičan, ali vjerujem da sam bio dobar. To je to", a potom je zaključio raspravu.

"Različito vrijeme. Različite karijere. Neka uživa, nemojte mu nabijati pritisak i nemojte mene svaki put ispitivati isto. Jako sam sretan što ga mogu gledati i uživati u njegovoj karijeri, ali i ja još uvijek igram. Koncentriran sam što ja moram napraviti. To je to."