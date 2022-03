Bivši ukrajinski tenisač Sergej Stahovski objavio je nedavno sadržaj poruka koje mu je poslao Novak Đoković. Naime, srpski tenisač bio je jedan od prvih koji mu se javio nakon što je otišao u rat zbog ruske invazije na njegovu domovinu.

"Đoković mi je poslao poruku podrške. Pokušao sam kontaktirati Rogera i Rafu, nisu odgovorili. Žao mi je što su izabrali šutnju. Razumijem ih, ovo nije njihov rat. Imamo podršku sjajnih osoba, važno je da se ona nastavi", rekao je Ukrajinac u intervjuu za La Stampu, a potom je na Instagramu objavio poruke koje mu je Đoković poslao.

"Stako, kako si čovječe? Jesi li na ratištu? Mislim na tebe i nadam se da će se sve brzo smiriti. Molim te, reci mi koji je najbolji način da pošaljem pomoć… Financijsku ili bilo kakvu drugu pomoć", poručio je Đoković. Stahovski mu se zahvalio na podršci i napisao da je dobro i da je u tom trenutku mirno u Kijevu.

U razgovoru za Eurosport tenisač je pak pojasnio zašto je sa svijetom odlučio podijeliti Đokovićeve riječi.

"Pokazao sam Novakovu poruku uz njegovu dozvolu. Znao sam da što će to značiti Ukrajincima. Ne poznaju svi Ukrajinci Richarda Gasqueta, Lucaas Pouillea ili Aljaza Bedenea…. Bilo je lijepo vidjeti poruke od svih, ali podrška od Novaka je drugačija jer je on preživio pakao kada je bio mlad. Razumije što sada prolazi naš narod i naša djeca u Ukrajini dok žive u metrou. To nikome ne bih poželio", rekao je Stahovski.

Otkrio je i da se u Ukrajinu vratio 28. veljače te da nije mogao vjerovati da se priprema rat.

"Nikada u životu nisam mogao zamisliti da će doći do ovoga, da ću u svom rodnom gradu patrolirati u uniformi s pištoljem u rukama. Pet dana prije rata bio sam u Kijevu, i puno ljudi u američkoj i britanskoj obavještanoj službi je govorilo da će Rusija izvršiti invaziju. Čak i tada sam bio 100 posto siguran da se ovo neće dogoditi. Govorio sam da nema šanse da Rusija otvorno napadne Ukrajinu. Bilo je nerealno, na početku niste mogli vjerovati da se sve ovo događa, ali naviknete se i pokušavate pronaći način da pomognete svojoj zemlji da preživi", dodao je.