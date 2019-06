SOLIDAN ŽDRIJEB WIMBLEDONA ZA HRVATE: Čiliću u drugom tjednu stiže Nadal, a Ćoriću Federer

WIMBLEDON – Men's main draw / @Wimbledon

BOTTOM HALF

Projected R16

[5] D. Thiem vs [12] F. Fognini

[13] M. Cilic vs [3] R. Nadal

[8] K. Nishikori vs [9] J. Isner

[14] B. Coric vs [2] R. Federer pic.twitter.com/gQv31clPwh

