Novak Đoković se nakon prekida suradnje s Goranom Ivaniševićem, koji je prošlog tjedna prestao biti njego trener, priprema za nastup na turniru u Monte Carlu. Dok se srpski tenisač sprema za nove izazove sportski mediji nastavljaju analizirati zašto je došlo do prekida suradnje s Ivaniševićem.

To je bila i tema emisije "Kec na jedanaest" na televiziji K1 u kojoj je bivši izbornik srpske Davis cup reprezentacije Bogdan Obradović ponudio svoje mišljenje.

"Svi smo mi jedna velika obitelj, ali u tom nekom trenutku, koliko ćete vremena provesti s nekim, to nije ono na što vas život vodi. I dalje će biti zajedno, Goran je rekao da će on i Novak ostati prijatelji do kraja života, Đoković je rekao istu rečenicu. Bio sam na press konferenciji nakon prekida i na treningu pa sam vidio kakva je atmosfera. Novak je totalno "utegnut", pozitivan, potpuno je fokusiran na svoju karijeru, kondicijski dio koji je odradio je fenomenalan. Kada imate dva čvrsta materijala, počinju se dodirivati, sudarati i stvarati puno iskri. Ako primijetite da je vatra već upaljena, onda to nije dobro", rekao je Obradović i nastavio:

"Nitko ne kaže da je jedan od ta dva materijala lošiji, ali jednostavno više ne funkcionira kako treba i onda je promjena najbolja."

Obradović je potom ponudio zanimljivo mišljenje - on je prokomentirao glasine da bi Novaka mogla voditi Amélie Mauresmo ili Conchita Martinez te ustvardio da bi dobro funkcionirao s nekom trenericom.

"Mauresmo je radio s Andyjem Murrayem i uspjelo je, ali radio je i sa svojom majkom, pa je trebalo neko vrijeme da se privikne. Pitanje je kako bi se ona tu uklopila. Conchita Martínez već je vodila Davis Cup reprezentaciju Španjolske i napravila je sjajan posao. Sada je s njima i Zimonjić. Novak će odlučiti tko će imati ulogu službenog trenera. Imaju ista znanja kao i muškarci, čak mislim da nas žene mogu bolje emotivno razumjeti, kao i stabilizirati. Ono što muškarci ne mogu, žene svakako mogu. Mislim da apsolutno može uspjeti. Možda Novaku treba taj umirujući dio, gdje bi ga žena drugačije balansirala. Sve je na Novaku, što mu odgovara", poručio je.

