Talijan Jannik Sinner prvi je finalist ATP turnira tenisača iz serije "masters 1000" u Miamiju, on je u polufinalu sa 6-1, 6-2 za samo sat i 11 minuta deklasirao branitelja naslova Danila Medvedeva.

Za Sinnera je ovo treći put kako stiže do finala u Miamiju, no dosada još nije podigao pobjednički pokal, prije tri godine je izgubio finale od Poljaka Huberta Hurkacza, a lani od Medvedeva. Zanimljivo, to su mu dva od samo tri poraza u finalima, dok je 12 puta izlazio kao pobjednik iz završnih dvoboja na turnirima.

Prelaskom u finale Sinner je osigurao i skok na drugo mjesto na ATP ljestvici u ponedjeljak.

U finalu će Sinner igrati protiv boljeg iz ogleda Nijemca Alexandera Zvereva i Bugarina Grigora Dimitrova.

