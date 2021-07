Jedan od najboljih tenisača svih vremena Švicarac Roger Federer 18. put u karijeri izborio je plasman u četvrtfinale Wimbledona nakon što je u dvoboju osmine finala porazio Talijana Lorenza Sonega sa 7-5, 6-4, 6-2.

Federer je do pobjede protiv 27. tenisača svijeta stigao za dva sata i 14 minuta igre postavši najstariji igrač u Open eri koji se plasirao u četvrtfinale Wimbledona.

Švicarac je to uspio sa 39 godina i 337 dana oborivši rekord Kena Rosewalla koji je ima 39 godina i 224 dana kada je 1974. godine ušao među osam.

Čak 22. nastup

Federeru, koji će osmog kolovoza proslaviti 40. rođendan, ovo je 22. nastup u All England Clubu. Do sada je 12 puta stigao do finala pri čemu je osam puta slavio, posljednji put 2017.

Švicarac će morati pričekati utorak kako bi saznao ime sljedećeg protivnika jer je susret između Rusa Daniila Medvedeva i Poljaka Huberta Hurkacza preknuti zbog kiše pri rezultatu 2-1 u setovima za Medvedeva.