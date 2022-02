Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je 24. igrač svijeta na najnovijoj ATP ljestvici objavljenoj u ponedjeljak. Ozlijeđeni Borna Ćorić izgubio je čak 38 pozicija i sada je 126. igrač svijeta, dok su Nino Serdarušić i Borna Gojo napredovali. Serdarušić se popeo osam pozicija na 231. mjesto, a Gojo za 14 mjesta na 236. poziciju.

361. tjedan na vrhu

Srpski tenisač Novak Đoković i 361. tjedan zaredom drži prvo mjesto ATP liste i tako je nastavio podizati vlastiti rekord po broju tjedana provedenih na vrhu svjetskog tenisa. Nakon što su mu izbrisani bodovi s prošlogodišnjeg Australian Opena, Đoković ima 8.875 bodova, samo 440 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvjedeva.

Đoković će danas na turniru u Dubaiju odigrati prvi meč u 2022. godini, ali bi idućeg ponedjeljka mogao ostati bez prve pozicije na ATP listi. Medvjedev se može popeti na vrh ATP liste ako osvoji turnir u Acapulcu, bez obzira na Đokovićev rezultat u Dubaiju.

Nadalova poruka

Među deset najboljih na svijetu nije bilo promjena, a slijede ih Nijemac Alexander Zverev, Grk Stefanos Tsitsipas, Španjolac Rafael Nadal, Talijan Mateo Berrettini, Andrej Rubljev iz Rusije, Norvežanin Casper Rudd, Kanađanin Felix Auger-Aliasim i Janik Sinner iz Italije. ATP je, inače, na svojoj stranici naveo sve scenarije za promjene na vrhu, a možete ih vidjeti OVDJE.

Prvi če mu čestitati

Đoković se pak osvrnuo na to što će uskoro biti skinut s vrha:

"Znam da je jako blizu. Jedini scenarij koji imam u glavi je da pobijedim na svim mečevima i nadam se da ću ostati na prvom mestu. On zaslužuje biti broj 1, vjerovatno će se to dogoditi, ako se to dogodi ove nedjelje, ja ću biti prvi koji će mu čestitati", poručio je Đoković iz Dubaija.

U međuvremenu, Rafael Nadal je uoči početka turnira u Acapulcu poslao poruku Đokoviću.

"Bio cijepljen ili ne, dobro bi bilo da Novak ponovno zaigra. Ako može igrati Grand slamove bez cijepljenja, dobrodošao je", poručio je te je upitan o Novakovoj odluci da se ne cijepi.

"Utjecat će na njegovo naslijeđe može li igrati ili ne. Ne znam hoće li to utjecati na Grand Slamove. svatko donosi svoje odluke i mora živjeti s njima. U tom smislu, nadamo se da će se situacija s pandemijom poboljšati i da više neće biti smrtnih slučajeva", poručio je.