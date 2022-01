Najbolji tenisač svijeta, Srbin, Novak Đoković, u ponedjeljak je pušten iz imigracijskog zatvora, nakon što mu je australski sud odobrio boravak u zemlji i dao mu vizu. Iako ga ministar još uvijek može deportirati iz zemlje, Đoković je u ponedjeljak počeo trenirati i pripremati se za Australian Open.

Nakon što je pušten iz pritvora, Đoković je poslao jednu audioporuku, a ona je, nekim slučajem, završila na YouTubeu. Na njoj Đoković kaže kako je konačno na slobodi, kako je malo igrao tenis, a onda je zanimljivo zaključio razgovor konstatacijom da ne zna što će se dogoditi u budućnosti.

"Tebra, pušten sam, ovaj, evo me u kući, sve je ok za sada. Objavljujem upravo priopćenje, kratko jako s terena, igrao sam i tenis, stigao sam i to. Za sada sam slobodan čovjek, vidjet ćemo što donosi sutra", kaže Đoković na snimci, ali nije poznato kome je poslao poruku.