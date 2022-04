Novak Đoković trenutačno nastupa na ATP turniru u Beogradu. U petak je imao slobodan dan, kojeg je iskoristio za druženje s obožavateljima. Osim njih u teniski centar na Dorćolu stigao je i veliki broj novinara. Jedan od njih doputovao je u Beograd iz dalekog Čilea. Riječ je o Matiasu Alarcónu. A snimka susreta s Đokovićem koju je objavio brzo se proširila društvenim mrežama.

"Či-či-či, le-le-le, viva Čile", viknuo je novinar, a to je ponovio Đoković, što možete pogledati ovdje.

Prije par dana, Đokovića je u Beogradu, inače, posjetio legendarni Nikola Pilić.

"Šjor Niki je moj teniski otac, to sam često spominjao. Zadovoljstvo mi je što sam ga vidio nakon nekoliko godina. Došao je sa suprugom, on se jednostavno ne mijenja, ne stari već 20 godina. Ima 83 godine, a kaže da igra tenis tri sata dnevno. On je riznica znanja i iskustva kada je tenis u pitanju", rekao je najbolji tenisač na svijetu.

Istaknuo je kako su mu Nikola i njegova supruga bili od velike pomoći na početku karijere. Čak je proveo i neko vrijeme kod njih u Njemačkoj.

"Njih dvoje su mi puno pomogli. Prihvatili su me kao svog sina na akademiji u Münchenu kada sam imao svega 12 godina. Moja obitelj gleda na njih kao na svoje najbliže, kad god ih vidim probude mi se ta sjećanja. To su bile ključne godine u mom razvoju, između 12. i 16. godine. Jako puno sam naučio od njega", kazao je Nole.

Pilić je bio dio srpskog tima kada su 2011. godine osvojili Davis Cup, a Nole je istaknuo da im je bio velika pomoć te da je još uvijek jako dobar s ekipom koja je tada osvojila cijenjeno natjecanje.