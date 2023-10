Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 45.) plasirala se u drugo kolo WTA 500 turnira u kineskom Zhengzhouu, gdje je u utorak svladala Poljakinju Magdu Linette (WTA - 23.) sa 7-6 (5), 6-1 za jedan sat i 48 minuta.

Martić je dobro započela dvoboj i do prvog 'breaka' došla u trećem gemu. No, Linette je uzvratila oduzevši servis hrvatskoj tenisačici u osmom gemu. Poljakinja je u 11. gemu spasila četiri 'break'-lopte (0-40 i prednost) i povela sa 6-5, a Martić je bez izgubljenog poena odvela prvi set do 'tie-breaka'. U odlučujućem gemu prvog seta je Martić je povela sa 6-4 i iskoristila drugu set-loptu.

Drugi set je bio znatno izvjesniji. Martić je od 1-1 nanizala pet gemova, a nakon što je slomila servis suparnice a vodstvo 3-1, hrvatska predstavnica je do kraja meča izgubila još samo jedan poen.

Moguć hrvatski okršaj

"Znala sam da će ovo biti težak meč, s obzirom na to da sam triput tijesno gubila od Magde. Drago mi je da sam uspjela pobijediti u dva seta", izjavila je Petra Martić nakon meča.

Zhengzhou je hrvatskoj tenisačici ostao u lijepom sjećanju, jer je 2019., u svom jedinom nastupu na ovom turniru, stigla do finala u kojem je bolja od nje bila Čehinja Karolina Pliškova, tada druga tenisačica svijeta.

Martić će za plasman u četvrtfinale imati suparnicu iz Češke, 27-godišnju Barboru Krejčikovu (WTA - 18.), osvajačicu Roland Garrosa 2021. U jedinom međusobnom dvoboju hrvatska tenisačica je došla do pobjede u dva seta (6-3, 7-6), a to je bilo u osmini finala ovogodišnjeg turnira u Madridu. Krejčikova je bila slobodna u prvom kolu, a u ždrijebu je zauzela mjesto ovogodišnje pobjednice US Opena Coco Gauff, koja je trebala biti prva nositeljica, ali je odustala od nastupa zbog ozljede desnog ramena.

U istom dijelu ždrijeba je i Donna Vekić (WTA - 21.), koja će za mjesto u četvrtfinalu igrati protiv Ukrajinke Lesje Curenko. U slučaju pobjeda u spomenutim dvobojima, Martić i Vekić bi igrale za mjesto u polufinalu.

