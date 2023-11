Nakon dramatičnog raspleta u posljednjem kolu G skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine u nedjelju, plasman na EURO, uz Mađarsku, koja je vizu potvrdila ranije, izborila je i Srbija.

Uoči posljednjih 90 minuta natjecanja u skupini G bila je tek jedna nepoznanica. Tko će se pridružiti Mađarima - Srbija ili Crna Gora.

Srbiji je bio dovoljan i bod u Leskovcu protiv Bugarske, dok je Crna Gora morala slaviti u Mađarskoj i još se nadati bugarskom čudu u Srbiji. Na koncu je Srbija odigrala 2-2 protiv Bugarske izborivši EURO. Odabranici Dragana Stojkovića plasirali bi se i s porazom, jer je Crna Gora izgubila u Budimpešti sa 1-3 premda je vodila na poluvremenu.

Puno pažnje nakon plasmana na Euro privukao je potez srpskog nogometaša Nemanje Radonjića koji je veliki uspjeh proslavio u stilu Novaka Đokovića, koji je na isti dan, ali nešto kasnije, osvojio Završni masters u Torinu.

Radonjić je nakon utakmice imitirao Đokovićevo "spuštanje slušalice" i poručio: "Samo još da Novak pobijedi".

Đoković je i pobijedio, a nakon meča su ga pitali da prokomentira Radonjićevo "spuštanje slušalice".

"Prvo ću im čestitati. Stvarno su to napravili? Nisam znao. Luka Jović je bio sa suprugom na meču, Dušan Vlahović je bio prije nekoliko dana, gledao sam njega i Kostića na meču, pričali smo. Drago mi je ako imam pozitivan utjecaj na njih, to me čini radosnim i stvarno je čast biti u poziciji da imaš pozitivan utjecaj", prokomentirao je Đoković.