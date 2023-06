LIJEPA NAŠA DOMOVINO / Nole pokazao veličinu i kakav je gospodin nakon prolaska u finale Roland Garrosa

Srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u petak u finale slavnog Grand Slam turnira Roland Garros, svladavši Španjolca Carlosa Alcaraza s 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Dvoboj prvog tenisača svijeta Alcaraza i trećeg na ATP ljestvici pripao je iskusnijem i 16 godina starijem srpskom igraču, koji je iskoristio ponuđeno. Naime, u trećem gemu trećeg seta, ko drezultata 1-1, došlo je do prekida jer se Alcaraz se požalio na problem s grčevima u desnoj nozi, a nakon pružene medicinske pomoći Španjolac je dokraja uzeo samo jedan jedini gem. Bio je ovo njihov drugi međusobni sraz i prva pobjeda Đokovića. Đoković će u finalu igrati s boljim iz dvoboja Norvežanina Caspera Ruuda i Nijemca Alexandra Zvereva. Tridesetšestogodišnji Đoković u nedjelju će u glavnom gradu Francuske loviti rekordnu 23. pobjedu na Grand Slam turnirima. Na najprestižnijem turniru na zemljanoj podlozi slavio je 2016. i 2021. godine, a u iznimno bogatoj teniskoj biografiji ima i deset pobjeda na Australian Openu u Melbourneu, sedam u Wimbledonu i tri na US Openu u New Yorku. Mnogi poznavatelji tenisa prije polufinalne slastice "par excellence" davali su veće šanse za pobjedu igraču s Pirenejskog poluotoka, no iskusni Beograđanin u prvom je setu pokazao uistinu briljantnu igru. Nakon 56 minuta igre Srbin je dobio prvi set 6-3, ali je ujedno Španjolcu oduzeo prvi set na ovogodišnjem Roland Garrosu. Španjolac je prije toga u tri seta svladao sve suparnike, po ovom scenariju pali su Talijan Flavio Cobolli, Japanac Taro Daniel, Kanađanin Denis Shapovalov, Talijan Lorenzo Musetti i Grk Stefanos Tsicipas uoči današnjeg obračuna s Đokovićem, koji je 16 godina stariji. U drugom setu prvi igrač svijeta na ATP ljestvici Španjolac i treći igrač Srbije pokazali su "atomski nastup". Nakon bespoštedne borbe za svaki komad terena i mnogo izgubljenih lopti, završilo je bolje za Alcaraza nakon 77 minuta, koji je slavio 7-5. U nastavku meča Španjolac je potpuno odustao zbog jakih grčeva u desnoj nozi, a zdravstveni problemi su mu otpuhali i snove o konačnom osvajanju drugog Grand Slam turnira nakon prošlogodišnjeg trijumfa na US Openu u New Yorku, kada pobijedio je Ruuda. Alcaraz je za to mahao "bijelom zastavom", osvojivši samo po jedan gem u sljedeća dva seta. "Zadnje što želite u mečevima su grčevi. Suosjećam s Carlosom, nadam se da će se brzo oporaviti i vratiti na teren", rekao je Đoković i tako pokazao veličinu. Inače, Noletu je to bio sedmi finalni nastup na Roland Garrosu, odmah nakon pobjede. "Iznimno poštujem Carlosa, unatoč očitim zdravstvenim problemima s kojima se borio koliko je mogao. Bio je bolji od mene u drugom setu", dodao je Đoković koji je nakon meča rekao Španjolcu da ima sjajnu budućnost je pred njim i da će sigurno osvojiti Pariz više puta. Carlos Alcaraz je bio razočaran porazom, te je ustvrdio da su tenzije u prva dva seta rezultirale fizičkim slomom 16 godina mlađeg tenisača. "Razočarao sam sebe, iskreno, a u ovakvom meču, doći u ovaj meč sa sjajnim osjećajem, fizički se osjećati odlično. No, osjetio sam grč na kraju drugog seta i početku trećeg, i to je bilo stvarno razočaravajuće," rekao je Alcaraz. Do te faze Alcaraz je igrao svoju uzbudljivu vrstu tenisa, jureći za poenima koji su se činili izgubljenim, skraćenim loptama koje su izgledale nedodirljive i lobovima koji su dodirivali osnovnu liniju.Ali prvak US Opena na kraju je platio cijenu i morat će pričekati još godinu dana za priliku da osvoji svoj prvi Slam na zemljanoj podlozi. "Rekao bih da su prvi i drugi set bili jako, jako intenzivni i počeli su grčevi. Na početku trećeg seta počeo sam grčiti svaki dio tijela, ne samo noge. I ruke, svaki dio nogu. Moram učiti iz ovakvih mečeva, nastojat ću da se ovako nešto ne ponovi ubuduće".