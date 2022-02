Prvi tenisač svijeta Novak Đoković tvrdi da nije antivakser, ali bi radije propustio Grand Slam turnire nego da ga prisile na cijepljenje protiv covida-19, u svom prvom intervjuu od deportacije iz Melbournea.

Srbijanski tenisač deportiran je u izvanrednim okolnostima uoči Australian Opena u siječnju na kojem je Rafael Nadal osvojio rekordni 21. Grand Slam trofej i prestigao Đokovića i Rogera Federera na vječnoj listi.

U intervjuu za BBC, objavljenom u utorak, Đoković je upitan bi li zbog svog stava o cjepivu žrtvovao svoj nastup na turnirima kao što su Wimbledon i French Open.

"Da, to je cijena koju sam spreman platiti", rekao je Đoković, misleći na odustajanje od šanse da postane najbolji u povijesti.

Đoković je rekao da ne želi biti povezan s antivakserskim pokretom, ali podržava pravo pojedinca na izbor.

"Nikad nisam bio protiv cijepljenja, no uvijek sam podržavao slobodu izbora onog što stavljaš u svoje tijelo. Principi donošenja odluka o mom tijelu važniji su od bilo koje titule ili bilo čega drugog. Pokušavam biti usklađen sa svojim tijelom koliko god je moguće."

Evo što kaže Pilić

Njegov intervju odjeknuo je svijetom, a prokomentirao ga je i legendarni Hrvat Nikola Pilić i nekadašnji Đokovićev trener.

"Novak ima pravo na svoj stav. Meni je jako žao što je došla takva situacija da Novak koji ima takvu sjajnu karijeru dođe u situaciju da ne igra na Roland Garrosu i Wimbledonu. Da ne podigne opet te pehare i izgubi prvu poziciju na ATP listi. Ako je njegov stav o cjepivu tako čvrst i ako mu je važnije da se ne cijepi i propusti Grand Slamove do kraja godine, onda on na to ima pravo", kazao je Pilić u emisiju „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji, a njegove riječi prenijeli su svi srpski portali.

"On je najveći igrač svih vremena, ali zapadni mediji jedva će dočekati da on ne zaigra na najvećim turnirima u nastavku sezone. On je dao svoje mišljenje i to je to. Ja samo molim Boga da korona prođe i da on može igrati bez uvjetovanja, jer u suprotnom izgubit će ono što sigurno ne bi izgubio da nema korone. Imam veliko iskustvo u sportu i jako dobro poznajem zapad i njihove medije. Novak im je kamenčić u cipeli i nikada mu nisu dali podršku koju su davali Federeru i Nadalu", istaknuo je.

Ako Novak ne bude igrao do kraja sezone na najvećim turnirima, Pilić je uvjeren da će se iduće godine vratiti u punoj formi.

"Uvjeren sam da ima mogućnost da se vrati sljedeće godine, i ako ne bude igrao na Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu. Novak ima nevjerojatan teniski moral i strašan psihički potencijal i on će i sljedeće godine biti Novak Đoković, bez sumnje. On ima specifičan karakter, poseban duh i nevjerojatnu karizmu i na njega nitko ne može utjecati", završio je.