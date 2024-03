Peti tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov potvrdio je nastup na ovogodišnjem, 34. izdanju Plava Laguna Croatia Opena u umaškom Stella Marisu, gdje je prije nešto manje od sedam godina potpuno neočekivano osvojio svoj prvi ATP naslov.

Mečevi glavnog ždrijeba ovogodišnjeg izdanja umaškog ATP turnira će započeti u nedjelju, 21. srpnja, a finale će biti odigrano u subotu, 27. srpnja, istog dana kad će u pariškom Roland Garrosu započeti olimpijski turnir.

Za 26-godišnjeg Rusa ovo će biti peti nastup u Umagu, u kojem je debitirao 2015. s pozivnicom za glavni turnir. No, njegova priča o osvajanju umaškog pehara je posebna, kao što je i njegov karakter. Naime, Rubljov je 2017. u Stella Maris došao kao 74. tenisač svijeta, ali je put do glavnog turnira trebao izboriti kroz kvalifikacije. No, u meču za ulazak u glavni turnir pobijedio ga je Mađar Attila Balazs. Nesretna ozljeda Borne Ćorića, koji je zbog toga morao odustati od nastupa, otvorila je Rubljovu put u glavni ždrijeb kao "sretnom gubitniku" iz kvalifikacija. Sedam dana nakon poraza u kvalifikacijama tada 19-godišnji Rus je u rukama držao veliki kristalni trofej namijenjen umaškom pobjedniku.

"Andrej je jedan od najpopularnijih tenisača na Touru. Teško je jedino reći vole li ga više navijači ili kolege iz teniskog svijeta, ali ono zbog čega je osvojio simpatije diljem svijeta su definitivno njegova karizma i temperament. Umaška se publika uvjerila u njegove igračke mogućnosti još davne 2015. kada je nastupio s pozivnicom za glavni turnir, a naslovom 2017. započeo je njegov put ka samom vrhu kojem već godinama pripada“, izjavio je direktor turnira Tomislav Poljak u priopćenju za medije.

Potvrda važnosti

Rubljov je nakon naslova u Umagu osvojio još 14 trofeja na ATP Touru, a svakako najvažniji među njima je prošlogodišnji osvojen na turniru Masters 1000 serije u Monte Carlu. Uz to ima naslov pobjednika Davis Cupa iz 2021., kad je Rusija u madridskom finalu nadigrala Hrvatsku (2-0), a iste je godine osvojio i zlatno olimpijsko odličje na Igrama u Tokiju, igrajući u konkurenciji mješovitih parova s Anastasjom Pavljučenkovom.

"Danas, kada imamo Rubljova kao 'Top 5' igrača svijeta ponovno u Umagu, dobivamo još jednu potvrdu važnosti prepoznavanja mladih zvijezda u nastajanju. Tim smo receptom u Umag, osim Andreja, u posljednjem desetljeću doveli i primjerice Alcaraza, Sinnera ili Auger-Aliassimea i od te formule zasigurno nećemo odustati", istaknuo je Dragan Pujas, predsjednik Uprave Plave Lagune.

Kvalifikacije za ovogodišnji turnir će započeti u petak, 19. srpnja, a mečevi glavnog ždrijeba u nedjelju, 21. srpnja. Zbog početka olimpijskog turnira u Parizu polufinalni dan će ove godine biti petak, 26. srpnja, dok će finale u pojedinačnoj konkurenciji na ATP stadionu Goran Ivanišević biti upriličeno u subotu, 27. srpnja.

