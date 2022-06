Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 17.) će igrati u drugom kolu ATP turnira serije 500 u londonskom Queen's Clubu, gdje je u ponedjeljak svladao Britanca s pozivnicom Liama Broadyja (ATP - 137.) sa 6-1, 4-6, 7-5, nakon dva sata i sedam minuta igre.

Najbolji hrvatski tenisač idealno je otvorio meč protiv ljevorukog Britanca i svoj prvi nastup u 2022. na travnatoj podlozi. Nakon što su obojica tenisača osvojili inicijalne gemove na servisu, Čilić je nanizao pet gemova realiziravši obje prilike za 'break', u četvrtom i šestom gemu, a na svom je početnom udarcu izgubio četiri poena. Za 26 minuta Marin je osvojio prvi set sa 6-1.

Broady je u drugom setu počeo pružati snažniji otpor, ali je u petom gemu Čilić stigao do novog 'breaka', iako je Britanac imao 40-15. Kad je u sljedećem gemu Marin došao do identične prednosti, činilo se da je kraj meča blizu. No, nekoliko neforsiranih pogrešaka i promašenih prvih servisa, omogućili su Broadyju da preokretom vrati izgubljeno i izjednači na 3-3.

Britančeva prijetnja postala još ozbilnija kad je kod vodstva 4-3 došao do 0-40, tri povezane prilike za novi 'break'. Kombinacijom odličnih servisa i preciznih forhenda Čilić se izvukao iz teške situacije te izjednačio na 4-4.

No, dva gema poslije dvostruki pobjednik turnira Queen's Clubu je po drugi put izgubio servis, a time i drugi set. Na set-loptu je nakon drugog servisa odlučio doći na mrežu, ali nije uspio iznenaditi Broadyja, jer je njegov volej završio iza osnovne crte.

Sjajan treći set

Čilić nije dopustio da mu rasplet drugog seta naruši koncentraciju u odlučujućoj dionici. Ponovno je "posložio" servis i do 11. gema izgubio svega dva poena na početnom udarcu. Broady se više mučio, ali je uspio do 5-5 doći bez da je Marinu dopustio ijednu priliku za 'break'.

No, kad je trebao izboriti barem 'tie-break' odlučujućeg seta, 28-godišnji Britanac je posustao. Čilić je došao do 15-40. Na prvu 'break-loptu' Broadyju je uspio odličan prvi servis, ali na drugu je u izmjeni daleko izbacio jedan forhend i omogućio servis za plasman u drugo kolo. Broady je zaprijetio, došao do 30-30, ali je odličnim napadom i servisom kojeg Britanac nije uspio vratiti, Čilić prošao prvu prepreku u Queen's Clubu.

Marinov sljedeći suparnik je najbolji kazahstanski tenisač Aleksander Bublik (ATP - 37.) kojemu je Talijan Lorenzo Musetti (ATP - 74.) predao meč, nakon što je Kazahstanac osvojio prvi set sa 6-3. Čilić protiv 24-godišnjeg Bublika vodi sa 2-0 u međusobnim dvobojima. Oba puta ga je svladao na zemljanoj podlozi u prvom kolu rimskog Mastersa (2020. i 2021.), a u oba meča je nadoknadio set zaostatka.