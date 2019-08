LEGENDARNI MCENROE PROVOCIRAO ĐOKOVIĆA: ‘Da nisi možda pao s broda u Hrvatskoj’?

Srbin je imao podosta problema, ali ne toliko s protivnikom koliko sa svojim lijevim ramenom

Srpski tenisač i najbolji igrač svijeta, Novak Đoković , zamalo je zbog ozljede predao meč drugog kola US Opena u kojemu je na kraju ipak svladao Argentinca Juana Ignacija Lodera sa 6-4, 7-6, 6-1. Srbin je imao podosta problema, ali ne toliko s protivnikom koliko sa svojim lijevim ramenom koje ga je sputavalo do te mjere da je planirao čak i odustati, ali su mu masaže tijekom meča malo olakšale.

“Morao sam dati sebi vremena kako bih shvatio o kakvoj se ozljedi radi. Utjecalo je to na moju igru, posebno tijekom servisa i na backhendu. Nije bilo lako igrati s takvim osjećajem u ruci. Nisam to iskusio mnogo puta u karijeri. Na pauzama sam se pokušavao snaći kako bih ispoštovao pravila koja postoje vezano za medicinsku pomoć tijekom meča. Sredinom prvog seta nisam bio siguran hoću uspjeti odigrati do kraja”, pojasnio je Đoković.

Kaže da se s tim još nije susreo. “Ne pamtim kad sam ovakvo nešto osjetio u karijeri. Nije bilo lako igrati s takvim osjećajem u ruci, mučio sam se na servisu i backhendu. Imao sam veliku sreću što sam završio meč u tri seta”, veli Srbin.

‘Da nije pao s broda?’

Ipak, postoje i oni koji u njegovu priču nevjeruju, a jedan od njih je legendarni John McEnroe. McEnroe je sada komentator na ESPN-u, a eto komentirao je, zajedno sa svojim bratom Patrickom, kako je Đoković simulirao ozljedu i na koncu ga prozvao glumcem.

“Nije se uopće činilo da je imao probleme s ozljedom, ako jest, onda je čudesan glumac. Bolji nego Robert De Niro u njegovim najboljim godinama”, kazao je.

Potom su nagađali je li možda ozljedu pokupio tijekom ljetovanja u Hrvatskoj.

“Da nije možda pao s broda na ljetovanju”, sprdali su se tako s Đokovićem.