Zločesti dečko svijeta tenisa morao otkazati još jedan Grand slam, ali najavio povratak

Australac Nick Kyrgios, čiju su karijeru obilježile ozljede, u utorak je objavio da će, zbog obnovljene ozljede, propustiti sve turnire koji se igraju na travi, uključujući Wimbledon (30. lipnja - 13. srpnja), gdje je 2022. stigao do finala.

Tridesetogodišnji Kyrgios vrlo je malo igrao u posljednje dvije sezone zbog niza ozljeda. Prošli tjedan bio je prisiljen odustati od nastupa u parovima na Roland Garrosu, što je trebao biti njegov prvi nastup na ovom Grand Slamu od 2017. godine.

"Dogodio mi se blagi zastoj u oporavku i, nažalost, neću moći sudjelovati u sezoni na travi", napisao je Australac, koji je operirao ručni zglob i nedavno je imao problema s koljenom, na svom Instagram računu,.

U ožujku pobijedio prvi puta u tri godine

Iako kaže da mu je "iskreno žao", inzistira da je to bio "samo zastoj". "Već naporno radim na tome da se vratim jači nego ikad", nastavio je australski tenisač koji je 2022. izgubio u finalu Wimbledona od Novaka Đokovića.

Na teniske se terene vratio početkom ove godine, ali njegov posljednji turnir bio je Miami Masters 1000 u ožujku, gdje je izgubio u drugom kolu pojedinačnog natjecanja nakon što je ostvario prvu pobjedu na Touru od listopada 2022. godine.

Na Roland Garrosu, Nick Kyrgios trebao je igrati u parovima sa svojim sunarodnjakom Jordanom Thompsonom.

