Svijet prati dramu najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića u Australiji, koji je tamo otputovao nastupiti na Australian Openu kojeg je osvajao čak devet puta. Iako ima medicinsko izuzeće da se ne mora cijepiti, na aerodromu je zapeo zbog problema s izdavanjem vize. U Australiji čeka ponedjeljak kada će se odlučivati o deportaciji iz zemlje.

Srbija na nogama zbog Noleta

Proveo je Nole deset sati na aerodromu u "imigracijskom pritvoru", da bi ga u konačnici u srijedu nešto prije ponoći smjestili u hotel Park gdje se nalaze imigranti.

Tim povodom, danas je u Beogradu, ispred Doma Narodne skupštine, kako bi na poziv oca Novaka Đokovića, Srđana Đokovića, pružili podršku njegovom sinu zbog tretmana koji je doživio, prilikom pokušaja ulaska u Australiju, održan skup potpore. Više o tome čitajte - OVDJE.

Novak Đoković, inače, protivnik je cijepljenja, a kako nije primio cjepivo protiv koronavirusa prema zakonu nije mogao ući u Australiju te zaigrati na prvom Grand Slamu sezone, gdje brani titulu. Inače, Novak Đoković je dobio medicinsko izuzeće da igra na prvom Grand Slam turniru u sezoni, jer nije cijepljen protiv koronavirusa, ali mu je po dolasku u Australiju viza odbijena.

O aferi koju prati cijeli svijet novinar Ivan Skorin razgovarao je s bivšim izvršnim direktorom teniskog saveza Marinom Galićem i RTL-ovim sportskim komentatorom Filipom Brkićem.

'Zna se kako se može ući u Australiju i to pravilo nije od jučer'

"Tu ne postoji jasan krivac i netko tko je u pravu. Postoje činjenice. Zna se kako se može ući u Australiju i to pravilo nije od jučer, Đoković je bio upoznat s tim pravilom. On uporno se ne želi cijepiti i to je njegovo pravo. Ako se ne želi cijepiti trebao bi postupiti kao Pierre Herbert i reći da se ne želi cijepiti i da ne ide u Australiju. Đoković je htio i jedno i drugo, biti necijepljen i nastupiti u Australiji i pokušao je izigrati ulaz u samu državu, a naravno da je on u fokusu. U zemlji gdje su 18 mjeseci ljudi u lockdownu, ne mogu prihvatiti da netko na taj način uđe u zemlju", kazao je Galić.

Kazao je i da nije bio cilj da Đokovića zatvore, ali je bio cilj da uđe s izuzećem koje formalno nema težinu...

"On je toga bio svjestan i preuzeo je rizik. U dogovoru s direktorom turnira je računao da će ući u Australiju jer je najavio da je krenuo. Australski premijer Morrison je jasno naglasio, ako njegovo izuzeće nije valjano vratit ćemo ga. Izuzeće medicinsko je dao Australian Open", kazao je Galić.

Brkić se složio s Galićem da je stvar čista - nisi cijepljen, ne možeš u Australiju.

'Sumnjam da je krenuo u Australiju ako ću proć proći ću'

"Upao mi je u oči cirkus koji se poslije događao. Sumnjam da je krenuo u Australiju ako ću proć proći ću, ako ne to će biti cirkus. On je nekakvu garanciju dobio. Je li to direktor turnira ili netko treći, zašto se ovo ovako odigralo, to je to pitanje na koje svi traže odgovor. Čim je došlo do premijera, stvar je zanimljiva", kazao je Brkić.

Galić je kazao da očekuje da će odluka u ponedjeljak ostati ista.

"Angažirao je dva najbolja odvjetnika u Australiji ali ne vidim da će se to promijeniti ako se odluka promijeni, Vlada može potpisati svoju ostavku"...

'Žao mi je jer je veliki igrač, mislim da je dobar čovjek'

Brkić se slaže s tim. Kazao je i da je realnija opcija da će Đoković biti deportiran.

Kazao je i kako će Đokoviću ovo biti u jednom dijelu mrlja u karijeri, ali da će se na nju brzo zaboraviti.

"Žao mi je jer je veliki igrač, mislim da je dobar čovjek, humanitarac, radi što drugi tenisači ne rade, ima put do malih ljudi, da ima srce i nešto što imaju ljudi s Balkana i drugi nemaju, ali u priči oko korone je gurao prst u oko znanstvenoj zajednici, međunarodnoj sportskoj zajednici . To nije samo Zadar nego izjave koje su graničile s teorijama zavjere. Mislim da mu tata ovim nastupom danas radi štetu", kazao je Brkić.