Goran Ivanišević je ovogodišnji Wimbledon napustio kao pobjednik, zahvaljujući sedmom trijumfu Novaka Đokovića u All England Clubu. Po Goranovoj računici to mu je peti trenerski Grand Slam trofej, a četvrti s Novakom Đokovićem, nakon što mu je prvi donijela suradnja s Marinom Čilićem na US Openu 2014.

"Nikad nisam mislio da ću imati više Grand Slam kao trener nego kao igrač", rekao je jednom prilikom Ivanišević. A postavlja se pitanje hoće li se uz Noleta boriti za novi naslov u SAD-u.

Naime, s obzirom na to da Novak nije cijepljen, ne smije ući u SAD, a samim time neće moći nastupati na US Openu. Cijelu situaciju komentirao i je i proslavljeni hrvatski tenisač u razgovoru s Repubblicom.

Minimalne su šanse...

"Uvijek nam ostaje nada. Novak će učiniti sve kako bi nastupio na US Openu, možda dobije posebnu vizu. Osobno, mislim da nema šanse da Joe Biden promijeni pravila prije turnira. Za mene je to sve besmisleno i s*anje", poručio je.

"Ako ste cijepljeni i pozitivni smijete ući u SAD, a ako niste cijepljeni i negativni ste, ne možete. Previše je politike u sportu. Kako nije cijepljen, Novak do kraja nije znao hoće li igrati u Parizu."

Za kraj je zaključio:

"Mislim da bi 90 posto tenisača prestalo igrati da im se to dogodilo. Nole je borac, sportski genij".