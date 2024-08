Ivanišević o Đokoviću: 'Prošao je u pet godina, i ja s njim, puno loših stvari'

Novak Đoković ostvario je svoju želju i na Olimpijskim igrama u Parizu uzeo zlato. Njegov bivši trener Goran Ivanišević za Klix je razgovarao o uspjehu Novaka.

"Čuo sam se s Novakom kada je osvojio zlato na Olimpijskim igrama i kada je operirao koljeno. Meni zbog njegovog zlata toliko drago zato što znam koliko mu znači, znam koliko je htio to osvojiti i način na koji je na kraju igrao to finale. Koliko je on pozitivno lud, može igrati u Los Angelesu za četiri godine, ne bih se ja ništa čudio", rekao je i nastavio:

"Igrao je protiv momka 16 godina mlađeg od njega, koji je brži i koji jače udara, a u tom finalu sve se okrene, nit‘ je bio brži od njega, nit‘ je jače udarao. U jednom trenutku je Novak izgledao mlađe od Alcaraza, zbilja k‘o da sam ga ja osvojio i svaka mu čast."

Goran je zaključio svoj period s Novakom: "Novak je najveći tenisač u povijesti i jedan od najvećih sportaša u povijesti sporta. Od njega se puno može naučiti. Prošao je u pet godina, i ja s njim, puno loših stvari. Nećemo o njima, ali sve se na kraju vrati u životu."

