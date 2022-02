Gotovo 25 godina prošlo je od finala Queensa između Goran Ivaniševića i Marka Philippoussisa. Malo tko pamti rezultat tog meča, ali tijekom njega dogodio je vjerojatno najbolji trenutak u povijesti tog turnira.

Frustriran svojom igrom Ivanišević je u jednom trenutku odlučio svoj reket predati skupljačici lopti tada 14-godišnjoj Amy Danton Clark.

Djevojčica je bila u nevjerici, ali je na kraju prihvatila izazov i s Australcem izmijenila nekoliko udarac. Oduševljenju publike nije bilo kraja. Pamti se taj događaj i danas, a upravo se video tog trenutka opet počeo širiti društvenim mrežama.

Dvadeset godina poslije, Amy se, inače, vratila u Queens te je ispričala što se zapravo dogodilo.

"Prvo sam pomislila da me zamolio da mu pridržim reket. Onda sam shvatila da se radi o nečem drugom. Uhvatila me panika. Smrznula sam se. Počeo me moliti da ga uzmem, a meni je bilo u glavi da će se sve završiti ako samo budem mirno stajala. Pogledala sam okolo i vidjela svoje prijatelje kako mi govore da odem na teren. Bilo je to ludo iskustvo", rekla je Amy koja je se na 20. godišnjicu tog događaja na središnjem terenu našla pokraj Marina Čilića.

U obračunu dvojice velikana Philippoussis je slavio sa 7:5, 6:3.