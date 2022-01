Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković riskira da si u potpunosti blokira tenisku karijeru, u kojoj trenutno juri za rekordnim 21. Grand Slam naslovom, pri čemu se pravila o osobama koji nisu cijepljeni protiv COVID-19 pooštravaju u trećoj godini pandemije, a na nekim turnirima ponovno se razmatraju izuzeća...

Nije cijepljen

Srbin, koji nije cijepljen, deportiran je iz Australije u nedjelju uoči Australian Opena nakon što je izgubio sudski spor za poništenje njegove vize.

Prema australskom zakonu, Đoković ne može dobiti još jednu vizu tri godine - što mu uskraćuje priliku da doda svojih devet naslova u Melbourne Parku - ali vlada je ostavila otvorena vrata za mogući povratak sljedeće godine.

Međutim, svjetski broj jedan suočava se s još neposrednim preprekama u pokušaju da prestigne Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafu Nadala, s kojima je izjednačen na 20 velikih naslova, budući da bi mu, kako stvari stoje, moglo biti isključeno nastupanje, odnosno prijeti mu da neće moći nastupiti niti na Roland Garrosu, javlja Reuters.

Nema izuzeća niti na Roland Garrosu

Francusko ministarstvo sporta priopćilo je u ponedjeljak da neće biti izuzeća od novog zakona o cjepivima koji je odobren u nedjelju, a koji zahtijeva da ljudi imaju potvrde o cijepljenju za ulazak na javna mjesta kao što su restorani, kafići i kina...

"To će se odnositi na sve koji su gledatelji ili profesionalni sportaši. I to do daljnjega", poručili su iz ministarstva.

"Što se tiče Roland Garrosa, to je u svibnju. Situacija bi se mogla promijeniti između sada i tada i nadamo se da će biti povoljnija. Pa ćemo vidjeti, ali jasno je da nema izuzetaka."

'Barem sad odmah kažu da se neće moći nastupiti, ako nisi cijepljen'

Stav ministarstva pozdravio je njemački treći igrač svijeta Alexander Zverev...

"Bar je jasno što će se dogoditi", rekao je novinarima nakon pobjede u svom uvodnom meču u Melbourne Parku u ponedjeljak.

"Barem sad otvoreno kažu: 'OK, nijedan necijepljeni igrač ne smije igrati na French Openu.'

"To sada znamo unaprijed i vidim da neće biti nikakvih izuzeća, i to je u redu."

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!